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Объем бытовых отходов в Подмосковье вырос на 25% с начала режима самоизоляции

За первые четыре дня на территории Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского кластеров жители произвели более 231 тыс. кубометров отходов, это сопоставимо с вывозом мусора на новогодние праздники, когда за неделю каникул мусоровозы забрали 300 тыс. кубометров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Крупнейший в Подмосковье региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за первые дни режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса вывез в среднем на 25% больше бытовых отходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба компании "Региональный оператор" (входит в "РТ-Инвест").

Режим самоизоляции с целью недопущения распространения коронавируса введен в Московской области с вечера 29 марта. Закрыты все парки и детские площадки. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора.

"За первые четыре дня режима самоизоляции на территории Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского кластеров жители произвели более 231 тыс. кубометров отходов. Этот объем сопоставим с вывозом на новогодние праздники, когда за неделю каникул мусоровозы забрали 300 тыс. кубометров. По сравнению с данными за аналогичный период 2019 года специалисты регоператора зафиксировали рост в среднем на 25%", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменился и состав отходов. Жители решили заняться разбором балконов и кладовок, многие затеяли ремонт. В связи с этим на контейнерные площадки стали выносить крупногабаритные отходы и строительный мусор, зачастую нарушая правила складирования.

"Еще раз хотим напомнить жителям Подмосковья, что крупногабаритные и строительные отходы ни в коем случае нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов. Мебель, бытовую технику, хозяйственный инвентарь, мелкие фрагменты обоев, штукатурки необходимо выносить в специальные бункеры - они также размещаются во дворах. Место их расположения можно уточнить в управляющей компании. Для вывоза строительных отходов (бетон, кирпичи, плитка, двери, окна) нужно заказывать специальный контейнер, также через вашу управляющую компанию", - отметили в "Региональном операторе".

В компании отмечают возросшую нагрузку на "Рузского регионального оператора", у которого объем вывозимых отходов вырос сразу на 32%. На 29% соответствующий показатель вырос в Сергиево-Посадском кластере (Мытищи), на 18% - в Каширском (Домодедово). В связи с возросшей нагрузкой регоператор выпустил на линии дополнительные мусоровозы.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
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