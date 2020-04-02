{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 100 человек проверяют на коронавирус из-за инцидента в больнице в Лобне

Их будут наблюдать как контактных лиц на протяжение двух недель

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 100 человек останутся под наблюдением врачей после инцидента в Лобненской центральной городской больнице, куда на процедуры пришел зараженный коронавирусом мужчина, не предупредив об этом факте медиков, сообщил в четверг главный врач медучреждения Павел Прокофьев в интервью телеканалу "Москва-24".

"Мы посчитали всех сотрудников, находившихся в тот момент в смене и в амбулаторном звене, и на первом этаже стационарного корпуса. По нашим оценкам, это порядка 70 сотрудников, более 30 посетителей, но эта цифра увеличивается, пока 105 [человек], дальше будем смотреть, - сказал он. - Всех сотрудников, которые находились в этот момент на рабочих местах, мы будем наблюдать как контактных лиц на протяжение двух недель с исследованием биологического материала на коронавирусную инфекцию. Ровно та же ситуация грозит тем пациентам, которые были у нас в тот момент в поликлинике".

В среду мужчина, имеющий положительный результат теста на коронавирус, самостоятельно пришел в больницу в Лобне на рентген. При этом он не предупредил о своем диагнозе никого из сотрудников больницы. В результате все пациенты, находившиеся в клинике, оказались на карантине. Также, по данным СМИ, мужчина находился под наблюдением в московской больнице, но, узнав о положительном результате теста на коронавирус, сменил место жительства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Две девочки утонули в Подмосковье
По предварительной информации, одна из девочек провалилась под лед, а вторая пыталась ее спасти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС