Около 100 человек проверяют на коронавирус из-за инцидента в больнице в Лобне

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Около 100 человек останутся под наблюдением врачей после инцидента в Лобненской центральной городской больнице, куда на процедуры пришел зараженный коронавирусом мужчина, не предупредив об этом факте медиков, сообщил в четверг главный врач медучреждения Павел Прокофьев в интервью телеканалу "Москва-24".

"Мы посчитали всех сотрудников, находившихся в тот момент в смене и в амбулаторном звене, и на первом этаже стационарного корпуса. По нашим оценкам, это порядка 70 сотрудников, более 30 посетителей, но эта цифра увеличивается, пока 105 [человек], дальше будем смотреть, - сказал он. - Всех сотрудников, которые находились в этот момент на рабочих местах, мы будем наблюдать как контактных лиц на протяжение двух недель с исследованием биологического материала на коронавирусную инфекцию. Ровно та же ситуация грозит тем пациентам, которые были у нас в тот момент в поликлинике".

В среду мужчина, имеющий положительный результат теста на коронавирус, самостоятельно пришел в больницу в Лобне на рентген. При этом он не предупредил о своем диагнозе никого из сотрудников больницы. В результате все пациенты, находившиеся в клинике, оказались на карантине. Также, по данным СМИ, мужчина находился под наблюдением в московской больнице, но, узнав о положительном результате теста на коронавирус, сменил место жительства.