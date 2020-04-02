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Логистические центры и автосервисы в Подмосковье продолжат работу в период нерабочих дней

В Министерства инвестиций, промышленности и науки региона отметили, что также продолжат работать пункты выдачи товаров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Логистические центры, шиномонтажи и автосервисы в Московской области продолжат работать в период нерабочих дней, сообщила в четверг пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

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"Продолжают работать организации, деятельность которых связана с производством, хранением, перевозкой продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также если компания занимается производством работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные, аварийные и погрузочно-разгрузочные работы тоже не прекращают свою деятельность. К ним относятся, в том числе, и логистические центры, пункты выдачи товаров, шиномонтажи и автосервисы в части неотложных и аварийных работ ", - приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Егоровой.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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