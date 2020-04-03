Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 31 муниципалитете Подмосковья

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье за последние сутки увеличилось до 211. Коронавирус выявлен у жителей в 31 муниципальном образовании региона, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавируса в регионе.

"34 новых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Подмосковье за последние сутки. Всего в регионе на данный момент выявлено 211 случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 случая заражения зафиксированы в Одинцовском округе, 13 - Люберцах, 12 - в Ленинском округе. По 11 случаев зарегистрировано в Раменском, Химках и Мытищах. В Красногорске выявлены девять зараженных новой коронавирусной инфекцией, в Балашихе - восемь.

Кроме того, в Истре и Долгопрудном выявлено по шесть случаев заражения, в Котельниках, Лобне и в Реутове - по пять, по четыре случая зарегистрировано в Дмитрове и Жуковском; в Подольске, Солнечногорске и Домодедово - по три случая. В Дубне, Королеве, Лыткарине, Фрязине, Протвине и Сергиевом Посаде всего по два случая заражения. Тем временем, в Егорьевске, Ивантеевке, Коломне, Лотошине, Наро-Форминске, Павловском Посаде, Щелкове зафиксировали по одному случаю.