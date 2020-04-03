Мособлдума утвердила размер штрафов за нарушение самоизоляции в Подмосковье

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на внеочередном заседании в пятницу приняли закон, который устанавливает административную ответственность за нарушение режима самоизоляции в Подмосковье: штраф для граждан составит 4 тыс. рублей.

"За невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, предлагается установить административный штраф на граждан в размере 4 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За повторное нарушение для граждан штраф составит 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. За совершение административного правонарушения с использованием транспортного средства предусмотрен административный штраф для граждан в размере 5 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что за неисполнение требований о временной приостановке проведения массовых мероприятий, а также работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами, административный штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

"На сегодняшний день граждане, которые находятся под карантином, им выдается официальный документ санитарных служб, в них определенные требования, и они уже несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством <...> На самоизоляции [находятся] граждане, которые получили соответствующее уведомление, предписание о том, что они должны находиться дома. На сегодняшний день такого, что каждый гражданин может быть привлечен, если он вышел в магазин, нет", - сказал в ходе заседания думы председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В новость были внесены изменения (12:33 мск) — добавлены подробности по тексту.