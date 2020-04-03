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Пандемия коронавируса нового типа

Мособлдума сможет проводить заседания в режиме видеоконференции

Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, мера вводится в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы смогут проводить заседания в режиме видеоконференций, соответствующее постановление было принято депутатами на внеочередном заседании в пятницу.

"Проектом постановления предлагается принять регламент проведения заседаний Московской областной думы в режиме видеоконференции, устанавливающий особенности порядка деятельности, основные правила и процедуры работы Московской областной думы, ее органов, фракций в думе, должностных лиц думы и структурных подразделений аппарата думы при проведении указанных заседаний", - говорится в проекте постановления.

Как пояснил в ходе заседания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, соответствующая мера вводится в связи с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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