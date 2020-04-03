Воробьев: в Подмосковье в должной мере обеспечена защита медиков

"Очень серьезно думаем о защите наших врачей. Мы уже получили первый самолет с гуманитарным грузом, спасибо нашим друзьям. На следующей неделе должны получить второй. Минобороны нам все это привозит, это тоже очень важно. Для чего? Для того, чтобы маски, костюмы, все расходные материалы, вся защита - все должно постоянно обновляться <...> Все это нужно пополнять, поэтому это тоже такая чувствительная, заметная деталь, которой мы очень серьезно занимаемся", - сказал Воробьев в эфире телеканала " Россия-24 ".

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области в должной мере обеспечивают защиту врачей, работающих с пациентами с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что защита медперсонала в условиях распространения коронавирусной инфекции является долгом региональных властей.

"И, конечно, лекарства. Это, в основном, четыре вида лекарств, которые медики используют при лечении средней и тяжелой тяжести больных. Они у нас сегодня тоже, слава богу, есть. Мы их постоянно пополняем. Опять же, дай бог, чтобы это никогда нам не пригодилось, но мы должны быть готовы", - добавил губернатор.

Аппараты ИВЛ

Также губернатор отметил, что Московская область к концу апреля будет обеспечена 5 тыс. коек, оснащенных реанимационным оборудованием.

"Таких инфекционных коек (оснащенных ИВЛ - прим. ТАСС) Московская область предусмотрит к концу месяца порядка 5 тыс.", - сказал он в эфире телеканала.

По его словам, в Звенигороде во вторник планируется запуск клиники, где таких коек будет порядка 600. "Инфекционные койки, которые мы сейчас готовим здесь, в Звенигороде, из будет порядка 600, должны быть оснащены всем необходимым. Это не просто койка, это кислород, это ИВЛ, это КТ, которое здесь находится, это средства защиты врачей. <...> Мы инспектируем сегодня эту клинику, со вторника ее уже запускаем", - пояснил он.