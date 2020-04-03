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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье для пациентов с коронавирусом перепрофилируют еще 12 зданий медучреждений

Всего в регионе для лечения пациентов с коронавирусом будет задействовано 24 стационара

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Порядка 12 зданий медучреждений перепрофилируют в Московской области для лечения пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Всего в Подмосковье для лечения пациентов с коронавирусом будет задействовано 24 стационара, еще 12 зданий перепрофилируется", - говорится в сообщении.

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В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал ремонтные работы в клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Здание переоборудуют под размещение инфекционного отделения. Центр будет сдан после проведенных работ к 7 апреля.

"В Подмосковье создано порядка 1,4 тыс. коек и только 83 из них заняты. Дай бог, чтобы эти койки всегда оставались в таком подготовленном состоянии и пустыми. Для этого проводятся большие серьезные мероприятия по самоизоляции, особенно старшего поколения", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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