Жители Подмосковья не лишатся средств связи и ЖКУ из-за долгов на время самоизоляции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья приняли решение о том, что жителей региона не будут лишать воды, света и средств связи из-за долгов на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщила в субботу министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

"Принято решение, что в период карантина все службы региона будут работать в плановом режиме. И, конечно, никаких граждан не отключат ни от коммунальных услуг, ни от средств связи для того, чтобы они максимально не беспокоились. Все вопросы об оплате ЖКУ можно будет решить после карантина", - сказала Фаевская в прямом эфире "Телеканала 360".

Она также напомнила, что размер доплаты на пособие по безработице будет зависеть от того, какой трудовой стаж был у человека. Если у него стаж более 60 календарных дней в 2020 году, то тогда он имеет право на региональную доплату до 15 тыс. рублей. Ему необходимо обратиться в центр занятости по предварительной записи.

"Не зависимо от времени, когда житель будет признан безработным, эту доплату он получит с момента увольнения, не ранее 1 апреля. Даже если он предоставит все необходимые документы после карантина, все равно такая выплата будет осуществлена", - добавила Фаевская.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.