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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье за прошедшие сутки выявили коронавирус у 12 детей

Всего в регионе за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось в Московской области на 182. Среди новых зараженных инфекция выявлена у 12 детей, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки. Из них 77 человек - от 18 до 45 лет, 56 человек - от 46 до 64 лет, 37 человек - от 65 до 88 лет. И еще 12 детей", - уточнили в штабе.

По данным штаба, в настоящее время в Московской области выявлено 930 случаев заболевания. Скончались 13 человек, 69 пациентов выписаны после выздоровления.

"Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России и из-за рубежа. За все время в Подмосковье был зарегистрирован 241 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 142 человека - из Москвы", - добавили в штабе.

В новость были внесены изменения (17:21 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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