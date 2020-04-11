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Пандемия коронавируса нового типа

Оперативный штаб объяснил возникновение пробки из машин скорой помощи в Химках

Она образовалась из-за большого потока пациентов
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пробка из машин скорой помощи перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках в Московской области образовалась из-за большого потока пациентов, они будут помещены в стационар и получат необходимую помощь. Об этом ТАСС сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из автомобилей скорой помощи, которые якобы везли пациентов с коронавирусом.

"Помимо 13 городских стационаров, пациентов с COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах, среди которых Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, поток пациентов за последние дни действительно увеличился", - сказали в штабе.

Там добавили, что все столичные стационары и станция скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер", - уточнили в оперативном штабе и подчеркнули, что все пациенты, доставленные по скорой, будут размещены в стационаре и получат необходимую медицинскую помощь.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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