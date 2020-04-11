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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье больше всего зараженных выявили в Люберцах и Химках

Всего в регионе выявлено 1 082 случая коронавирусной инфекции 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье за последние сутки увеличилось до 1 082. Коронавирус выявлен у жителей в 52 округах региона, из них больше всего случаев заболевания в Люберцах и Химках, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу коронавируса в регионе.

"Всего в регионе на данный момент выявлено 1 082 случая коронавирусной инфекции <...> Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 92 случая заражения зафиксированы в Люберцах, 71 - в Химках, 66 - в Красногорске, 55 - в Мытищах, 48 - в Одинцове. Также 42 случая зарегистрировано в Ленинском округе, в Долгопрудном - 35 заразившихся, в Балашихе - 33 и Лобне - 32. В Сергиевом Посаде выявлены 29 зараженных новой коронавирусной инфекцией, в Подольске - 26, а Королеве - 22, в Пушкине - 21.

Кроме того, в Дмитрове, Истре, Раменском и Домодедове выявлено по 19, 15, 14 и 13 случаев заражения соответственно, в Клину, Реутове и Солнечногорске зафиксировано по 12 случаев, в Ивантеевке и Коломне - по 11, в Дзержинском и Щелкове - по девять. В остальных округах количество заразившихся не превышает десяти человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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