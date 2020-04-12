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Полиция проводит проверку из-за ограбления храма в Сергиевом Посаде

Злоумышленники разбили кивоты двух икон и похитили ювелирные изделия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства ограбления храма в Сергиевом Посаде, устанавливается сумма материального ущерба, которая была ему нанесена. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее настоятель храма святой великомученицы Параскевы Пятницы в Сергиевом Посаде сообщил, что неизвестные взломали храм, разбили кивоты двух икон и похитили ювелирные изделия, которые там висели как приношения от прихожан.

"По факту взлома храма, а также кражи пожертвований проводится проверка. Сумма материального ущерба устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Храм Параскевы Пятницы находится в Сергиевом Посаде у стены Троице-Сергиевой Лавры. Это одна из самых старых церквей города. Она была построена во второй половине XVII века.

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