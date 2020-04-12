В Жуковском установили бронзовый бюст летчика-космонавта Игоря Волка

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Бронзовый бюст Героя СССР, космонавта Игоря Волка установили в Жуковском в Московской области ко Дню космонавтики. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава города Юрий Прохоров.

"В честь Дня космонавтики и 83-й годовщины со дня рождения легендарного летчика-космонавта, также приходящейся на 12 апреля, в сквере одной из новых улиц города установлен бронзовый бюст Игоря Петровича Волка", - сказал он. По его словам, композиция высотой около 3 мсоздана скульпторами Игорем Яворским и Максимом Мухаевым при поддержке фонда "Мир Сент-Экзюпери" и "Роскосмоса". Она представляет собой гранитный постамент с бронзовым бюстом Игоря Волка, изображенного в противоперегрузочном костюме и держащим в руках гермошлем.

Глава города пояснил, что изначально власти планировали торжественное открытие композиции на День космонавтики, но в связи с объявленным в регионе режимом готовности из-за распространения коронавирусной инфекции, мероприятие пришлось отложить. "Церемония обязательно пройдет позднее, о чем мы обязательно сообщим дополнительно и пригласим всех желающих", - подчеркнул Прохоров.

Он также не исключил, что сквер, где установлен бюст, позднее могут назвать в честь летчика-космонавта. Сейчас, как заметил глава города, местная администрация ведет соответствующие консультации с депутатским корпусом и представителями общественности муниципалитета.

Игорь Волк - советский и российский космонавт, Герой СССР (1984 г.). В 1997 году был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики. Провел испытания самолетов Су-27 и Су-27УБ на "штопор", ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29 и многих других. В 1984 году Волк совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток и 19 часов. 10 ноября 1985 года он поднял в небо и провел испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" - БТС-002.

Игорь Волк умер 3 января 2017 года в болгарском Пловдиве. Похоронен на мемориальном кладбище в Жуковском.