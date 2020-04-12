Наибольшее число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье зафиксировали в Люберцах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 55 городских округов Московской области, самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Люберцах и Красногорске, сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Люберцах количество зараженных достигло 106, в Красногорске - 88, в Химках - 80, в Одинцове и Мытищах - по 76, в Пушкине - 55, в Ленинском - 44, в Долгопрудном - 36, в Балашихе - 33, в Лобне - 32, в Сергиевом Посаде - 31.

Также 29 случаев выявлено в Подольске, по 27 - в Дмитрове и Королеве, 20 - в Раменском, 19 - в Реутове, 17 - в Истре, по 14 - в Дзержинском и Клину, по 13 - в Домодедове и Солнечногорске, по 11 - в Ивантеевке и Коломне.

По последним данным, за последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода, выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.