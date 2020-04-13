Предприятия госкорпораций продолжат работу в Подмосковье при режиме самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предприятия госкорпораций "Росатом", "Ростех" и "Роскосмос" продолжат работу на территории Московской области во время действия режима самоизоляции. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.

В Подмосковье также продолжат работу предприятия "аэрокосмической отрасли, непрерывно действующие промышленные предприятия, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям", отмечается в документе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Больше всего случаев заражения выявлено в столице - 10 158 человек. В Подмосковье выявлено 1 360 инфицированных.