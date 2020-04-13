В Подмосковье ограничили посещение храмов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Посещение территорий и зданий Московской епархии временно приостановили в Московской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мною получено предписание главного государственного санитарного врача по Московской области, включающее требование о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с 13 апреля по 19 апреля 2020 года с возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации", - приводятся в сообщении слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Отмечается, что решено отменить проведение массовых мероприятий с большим числом людей.

"Богослужения будут осуществляться духовенством храма при участии сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо. Обязательным является соблюдение строгого дезинфекционного противоэпидемического режима", - добавили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.