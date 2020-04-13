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В Подмосковье члены семьи незаконно захоронили родственницу

Инцидент произошел в поселке Свердловский

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники кладбища в Свердловском обнаружили незаконное захоронение женщины. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, женщина умерла около трех дней назад.

"11 апреля на муниципальном кладбище в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский его сотрудниками было обнаружено незаконное захоронение. После извлечения гроба в нем было обнаружено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти", - сообщили в ГСУ.

Следователи установили, что тело принадлежит 29-летней местной жительнице, которая скончалась в больнице Красногорска от отека головного мозга. Ее родственники сообщили, что решили незаконно захоронить женщину из-за тяжелого материального положения. По данному факту проводится доследственная проверка.

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