Сервис по контролю за состоянием здоровья зараженных коронавирусом запустили в Подмосковье

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сервис по контролю за состоянием здоровья зараженных новой коронавирусной инфекцией запустили в Московской области. Он позволит отслеживать состояние пациентов в ежедневном режиме, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Министерство здравоохранения Московской области запустило новый сервис по контролю за состоянием здоровья граждан. Автоинформатор с номера телефона +7 498 602-31-35 будет ежедневно связываться с жителями Подмосковья, находящимися на карантине или проходящими лечение от коронавируса на дому", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в материале, с помощью автоинформатора больному будет задан ряд вопросов, позволяющих определить актуальную информацию о состоянии его здоровья. "При наличии показаний, например, температуры выше 38 градусов, пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи. Автоинформатором к настоящему моменту выполнено уже более 10 тыс. звонков", - добавила Стригункова.

В пресс-службе отметили, что если состояние здоровья больного будет требовать неотложной помощи врача, пациенту будет предложено вызвать специалиста на дом.