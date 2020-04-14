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Всех автомобилистов в Подмосковье с 15 апреля будут проверять на наличие пропуска

Также наличие пропусков будут проверять у пассажиров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД будут проверять с 15 апреля спецпропуска у всех водителей и их пассажиров в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области", - сказали в полиции. Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.

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В ГУ МВД предупредили, что из-за проверок возможны затруднения в движении. Госавтоинспекция Московской области просит автомобилистов планировать время поездок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

С 15 апреля тотальная проверка на наличие спецпропусков у водителей машин и их пассажиров будет осуществляться на въездах в Москву и в самой столице. Полиция обещает проводить проверку максимально быстро. С 15 апреля поездки по Москве и области возможны только по электронным пропускам.

В новость были внесены изменения (15:16 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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