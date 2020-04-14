Всех автомобилистов в Подмосковье с 15 апреля будут проверять на наличие пропуска

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД будут проверять с 15 апреля спецпропуска у всех водителей и их пассажиров в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области", - сказали в полиции. Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.