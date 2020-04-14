Всех автомобилистов в Подмосковье с 15 апреля будут проверять на наличие пропуска

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД будут проверять с 15 апреля спецпропуска у всех водителей и их пассажиров в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.
"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области", - сказали в полиции. Инспекторы ГИБДД будут проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта.
В ГУ МВД предупредили, что из-за проверок возможны затруднения в движении. Госавтоинспекция Московской области просит автомобилистов планировать время поездок и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
С 15 апреля тотальная проверка на наличие спецпропусков у водителей машин и их пассажиров будет осуществляться на въездах в Москву и в самой столице. Полиция обещает проводить проверку максимально быстро. С 15 апреля поездки по Москве и области возможны только по электронным пропускам.
В новость были внесены изменения (15:16 время мск) — добавлены подробности по тексту.