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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Подмосковья сообщили, что жителям пока не требуется пропуск для передвижения пешком

Оформить пропуск для передвижения на автомобиле можно на портале госуслуг и через приложение
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут вынести мусор, сходить в магазин или выгулять собаку в пределах 100 м от дома без оформления цифровых пропусков, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД", - говорится в сообщении.

Оформить пропуск для передвижения на автомобиле в Подмосковье можно будет на портале госуслуг и через приложение.

"С 15 апреля в Московской области и Москве начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" <...> Также на Едином портале государственных услуг Российской Федерации действует ссылка на форму для физических лиц. Ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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