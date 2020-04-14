Власти Подмосковья сообщили, что жителям пока не требуется пропуск для передвижения пешком

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области смогут вынести мусор, сходить в магазин или выгулять собаку в пределах 100 м от дома без оформления цифровых пропусков, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована. Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД", - говорится в сообщении.

Оформить пропуск для передвижения на автомобиле в Подмосковье можно будет на портале госуслуг и через приложение.

"С 15 апреля в Московской области и Москве начнет действовать система цифровых пропусков. Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" <...> Также на Едином портале государственных услуг Российской Федерации действует ссылка на форму для физических лиц. Ранее заявленный короткий номер 0250 временно не используется", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) — добавлены подробности по тексту.