Более 100 протоколов по фактам нарушения самоизоляции составили за сутки в Подмосковье

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 100 штрафных протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции составлено за сутки в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В ходе рейдов, проведенных на юго-востоке региона, сотрудники надзорных органов составили более 100 протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции. Жители региона находились в общественных местах, не имея на то причин, которые определены в данной ситуации жизненно необходимыми. Юридические лица вели деятельность, которую нужно было приостановить. Все они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа", - привела пресс-служба слова начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.