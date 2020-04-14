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Пандемия коронавируса нового типа

Более 100 протоколов по фактам нарушения самоизоляции составили за сутки в Подмосковье

Штраф для граждан составит 4 тыс. рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 100 штрафных протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции составлено за сутки в Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Подмосковья.

"В ходе рейдов, проведенных на юго-востоке региона, сотрудники надзорных органов составили более 100 протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции. Жители региона находились в общественных местах, не имея на то причин, которые определены в данной ситуации жизненно необходимыми. Юридические лица вели деятельность, которую нужно было приостановить. Все они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа", - привела пресс-служба слова начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова.

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В пресс-службе напомнили, что сотрудники надзорных органов действуют в рамках исполнения статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и статьи 3.6 Кодекса Московской области об административных нарушениях "Нарушение требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области".

Депутаты Московской областной думы ранее приняли закон, который устанавливает административную ответственность за нарушение режима самоизоляции в Подмосковье: штраф для граждан составит 4 тыс. рублей.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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