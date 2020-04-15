Жителям Подмосковья советуют рассчитывать время в пути с учетом затруднений на дорогах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует жителям не выезжать из дома без крайней необходимости и рассчитывать время в пути при вынужденной поездке с учетом затруднений на дорогах. В регионе организована работа постов по проверке спецпропусков у водителей транспортных средств, сообщили в пресс-службе министерства в среду.

Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области работает с 15 апреля. Оформить пропуск можно в приложении или на сайте госуслуг.

"На дорогах Москвы и области организована работа постов по проверке наличия спецпропусков у водителей транспортных средств. Напоминаем, что не рекомендуется без крайней необходимости выезжать из дома. Если вы продолжаете ездить на работу, то рассчитывайте время в пути с учетом возможных затруднений на дорогах. В связи с проведением противоэпидемических мероприятий на дорогах Подмосковья движение может быть затруднено", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, утром в Подмосковье было затруднено движение на въездах и выездах из ряда городов области.