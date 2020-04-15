Свыше 1,2 млн жителей Подмосковья получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 1,2 млн жителей Московской области старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, получили вторую часть выплаты за соблюдение режима самоизоляции, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По поручению губернатора уже более 1,2 млн жителей Подмосковья получили вторую часть выплат за соблюдение режима самоизоляции. Деньги в размере 1,5 тыс. рублей поступают на счета людей старше 65 лет автоматически или их приносит почтальон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также выплату получили жители, имеющие хронические заболевания. В случае, если выплата не пришла, жители могут оставить заявку по телефону 8 (800) 550-50-30. В пресс-службе напомнили, что общая сумма выплаты составила 3 тыс. рублей. Такая дополнительная мера поддержки была введена с целью предотвращения распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что первая часть выплаты была предоставлена жителям региона после 26 марта - начала режима самоизоляции для отдельных категорий граждан. С 29 марта в Подмосковье введен режим всеобщей самоизоляции.