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Пандемия коронавируса нового типа

Новая лаборатория для исследований на коронавирус заработала в Подмосковье

Теперь исследования смогут проводить на базе Подольского кожно-венерологического диспансера

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию нового типа заработала в Московской области на базе Подольского кожно-венерологического диспансера, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области начала работу еще одна лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию. Они проводятся на базе Подольского кожно-венерологического диспансера", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время планируется открытие еще одной государственной лаборатории в Королеве. 

"Открытие новых лабораторий позволит снизить нагрузку, которая ложится на Роспотребнадзор. Ранее мы уже запустили три объекта - в Серпухове, Коломне, Красногорске. Благодаря этому сегодня в Подмосковье в сутки проводится более 5 тыс. исследований на коронавирус", - привели в ведомстве слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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