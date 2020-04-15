{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье росгвардейцев попросили сдать кровь из-за нехватки доноров

Всего кровь сдали 60 сотрудников Росгвардии
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Московской области сдают кровь из-за того, что количество доноров уменьшилось в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Донорская кровь в больницах нужна постоянно. В связи со сложившейся ситуацией в стране поток доноров уменьшился, поэтому мы обратились за помощью в Росгвардию", - отметил заведующий отделением заготовки крови Московской областной станции переливания крови Сергей Демин, чьи слова привела пресс-служба.

В ведомстве отметили, что акция называется "От сердца к сердцу" и проводится в преддверии национального Дня донора, который отмечается 20 апреля. Сегодня кровь сдали 60 сотрудников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Жители Подмосковья могут получать пропуска на mos.ru, даже если не собираются в столицу
Московская область прорабатывают аналогичную возможность для своего портала услуг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС