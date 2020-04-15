В Подмосковье росгвардейцев попросили сдать кровь из-за нехватки доноров

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Московской области сдают кровь из-за того, что количество доноров уменьшилось в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Донорская кровь в больницах нужна постоянно. В связи со сложившейся ситуацией в стране поток доноров уменьшился, поэтому мы обратились за помощью в Росгвардию", - отметил заведующий отделением заготовки крови Московской областной станции переливания крови Сергей Демин, чьи слова привела пресс-служба.

В ведомстве отметили, что акция называется "От сердца к сердцу" и проводится в преддверии национального Дня донора, который отмечается 20 апреля. Сегодня кровь сдали 60 сотрудников.