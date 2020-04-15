Из больницы в Орехово-Зуеве выписали пациента, пострадавшего при взрыве газа в доме

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пациент больницы в Орехово-Зуеве, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме, выписан из больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Пациента из больницы в Орехово-Зуеве выписали", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что двое пострадавших еще остаются в МОНИКИ. Один в состоянии средней степени тяжести, а вторая в удовлетворительном.