Из больницы в Орехово-Зуеве выписали пациента, пострадавшего при взрыве газа в доме

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пациент больницы в Орехово-Зуеве, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме, выписан из больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.
"Пациента из больницы в Орехово-Зуеве выписали", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что двое пострадавших еще остаются в МОНИКИ. Один в состоянии средней степени тяжести, а вторая в удовлетворительном.
Взрыв газа во втором подъезде жилого пятиэтажного дома по улице Гагарина в Орехово-Зуеве произошел 4 апреля. В результате ЧП погибли две женщины и мужчина, еще 10 человек пострадали. По факту взрыва первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех лиц в результате хлопка газа в жилом доме (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, основная из которых - неосторожное обращение с бытовым газом.