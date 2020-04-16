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СК возбудил дело о причинении окружающей среде в Подмосковье ущерба на 29 млн рублей

Коммерческая организация на протяжении длительного времени незаконно хранила на земельном участке в селе Парфеново отходы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту складирования отходов организацией в Подмосковье и нанесения ущерба окружающей среде более чем на 29 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Коммерческая организация на протяжении длительного времени хранила на земельном участке в селе Парфеново отходы с нарушением установленных правил. Согласно заключению экспертов, размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате складирования отходов, составил 29 млн 225 тысяч рублей", - сообщили в ГСУ.

Также компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение требований санитарных правил по обращению и переработке отходов.

По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Следователи истребуют в компании документацию, подтверждающую разрешение на переработку, хранение и утилизацию отходов. Будет назначена судебно-экологическая экспертиза.

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