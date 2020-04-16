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Пандемия коронавируса нового типа

Около 300 россиян размещены на карантин в Подмосковье после возвращения из других стран

Срок карантина составляет 14 дней

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 300 граждан России, вернувшихся из других стран, находятся в обсервациях на территории Подмосковья. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

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"Около 300 россиян, доставленных из зарубежья благодаря усилиям правительства РФ, размещены на территории Подмосковья для прохождения карантина. Для этих целей Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов Московской области подготовлены обсервации, которых достаточно, чтобы разместить на карантин всех соотечественников, возвращенных в Россию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что со 2 апреля в Шереметьево представители правительства Подмосковья встречают рейсы с российскими туристами и доставляют их к местам проживания или временного пребывания, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на территории аэропорта пассажиры проходят обязательный санитарный контроль. После его прохождения жителей Москвы, Подмосковья и других регионов, развозят по домам или размещают в обсервациях области для соблюдения 14-дневного карантина.

"Первые 70 россиян, прилетевшие из Алжира, Германии, Бразилии, Перу, Лондона и Италии, уже завершили пребывание в обсервациях Подмосковья и отправлены домой в Петербург и Ленобласть. Их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты", - добавили в ведомстве.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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