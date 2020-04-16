Разметка о соблюдении дистанции появилась более чем на 6,6 тыс. остановках в Подмосковье

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более чем 6,6 тыс. автобусных остановок в Московской области оснастили специальной разметкой о соблюдении социальной дистанции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Разметка появилась более чем на 6,6 тыс. автобусных остановок вдоль региональных и муниципальных дорог в городах, населенных пунктах, у железнодорожных вокзалов и мест социальной значимости. Разметка напоминает жителям о необходимости соблюдения социальной дистанции во время пандемии", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Герника.

В пресс-службе уточнили, что специальную разметку нанесли на 1,4 тыс. остановок вдоль муниципальных дорог в Мытищах, Балашихе, Подольске, Пушкине, Красногорске, Истре, Рошале, Дзержинском, Наро-Фоминске, Лобне, Щелкове, Сергиевом Посаде, Долгопрудном и других муниципалитетах.