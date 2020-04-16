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Пандемия коронавируса нового типа

Лаборатория для исследований на коронавирус открылась в Королеве

В ней планируется проводить до 2 тыс. исследований в сутки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новая лаборатория для проведения исследований на коронавирус начала работу в Королеве, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Андрей Воробьев открыл в Королеве областную лабораторию по диагностике. В ней будут делать самое большое количество исследований на коронавирус в Подмосковье - до 2 тыс. в сутки", - говорится в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе, лаборатория создана на базе консультативно-диагностического центра местной городской больницы. Отмечается, что в королевской городской больнице также созданы условия для оказания медицинской помощи больным коронавирусом - во взрослом и детском инфекционных отделениях подготовлены 70 коек.

"Сейчас огромные силы и ресурсы брошены на то, чтобы победить вирус - это и средства защиты, и оборудование, которое мы приобретаем для увеличения количества тестов. Еще месяц назад мы делали не более 500 исследований на всю почти 8-миллионную Московскую область, что чрезвычайно мало. Сегодня открываем самую мощную в регионе "ковидную" лабораторию", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По данным пресс-службы, в Московской области функционируют еще четыре лаборатории, расположенные в Коломне, Красногорске, Серпухове и Подольске. Вместе с двумя федеральными центрами и частными клиниками в Подмосковье ежедневно делается около 7,5 тыс. анализов на коронавирус нового типа. Тесты в государственных медучреждениях проводятся бесплатно.

"Диагностируются, прежде всего, люди, находящиеся в группе риска, а также имеющие симптомы респираторного заболевания: жители старше 65 лет, граждане, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с больными коронавирусом, медработники. На текущий момент в Подмосковье проведено уже около 60 тыс. тестов на COVID-19", - отмечается в материале.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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