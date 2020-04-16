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Число машин на дорогах Подмосковья после введения цифровых пропусков снизилось на 31%

Кроме того, количество нарушений правил дорожного движения составило 76 тыс. за сутки

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Более чем на 30% снизилось количество транспортных средств на дорогах Московской области в первый день введения цифровых пропусков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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"В первый день введения пропусков на дорогах Подмосковья число транспортных средств снизилось на 31% по отношению ко вторнику и на 29% к прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество нарушений правил дорожного движения осталось таким же, как и во вторник, и составило 76 тыс. за сутки.

Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области работает с 15 апреля. Оформить пропуск можно в приложении или на сайте госуслуг.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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