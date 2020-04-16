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Почти 30 тыс. подмосковных пенсионеров получили помощь с покупкой продуктов и лекарств

Также в период самоизоляции одиноким пенсионерам с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума оказывается адресная помощь в виде бесплатных продуктовых наборов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Социальные службы Подмосковья обратились с предложением о помощи к 1,3 млн пожилых людей, находящихся на самоизоляции, доставили совместно с волонтерами продукты и лекарства по более 28 тыс. поступивших заявок. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

"Обзвон ведется ежедневно. Также в период самоизоляции одиноким представителям старшего поколения с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума оказывается адресная помощь в виде бесплатных продуктовых наборов", - приводит пресс-служба слова главы министерства Ирины Фаевской.

Для выявления нуждающихся в помощи социальные службы обзванивают граждан из категорий риска, выявляют их потребности. "Если пенсионеры Московской области поменяли свои контактные данные, а нам об этом не сообщили - необходимо обратиться по телефону горячей линии в управление социальной защиты населения по месту жительства" - добавила Ирина Фаевская.

Если по каким-то причинам телефон не отвечает или недоступен, сотрудники соцзащиты приходят на дом лично, соблюдая меры безопасности.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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