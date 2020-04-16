{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье обезвредили артиллерийский снаряд времен войны

Специалисты провели взрывные работы на месте

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны недалеко от поселка Октябрьский в Люберцах.

Как сообщил ТАСС в четверг замначальника Люберецкого территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" Михаил Иванов, снаряд обнаружил местный житель. Боеприпас находился в труднодоступном районе от поселка Октябрьский. "Спасателям пришлось пройти более полутора километров пешком, чтобы добраться до места обнаружения снаряда. Для того, чтобы взрывотехники смогли обезвредить боеприпас, <...> пришлось спилить ближайшее дерево и вытащить из земли большую железобетонную плиту", - сказал он.

Со своей стороны, начальник поисково-спасательного отряда "Мособлпожспас" Олег Совенков уточнил, что боеприпас оказался артиллерийским снарядом калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны. "Мы приняли решение о проведении взрывных работ на месте, так как минимальное расстояние до жилых зон соответствовало техническим инструкциям", - отметил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд арестовал оперативника Московской областной таможни по делу о взятке
Он арестован на два месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС