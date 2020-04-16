В Подмосковье обезвредили артиллерийский снаряд времен войны

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны недалеко от поселка Октябрьский в Люберцах.

Как сообщил ТАСС в четверг замначальника Люберецкого территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" Михаил Иванов, снаряд обнаружил местный житель. Боеприпас находился в труднодоступном районе от поселка Октябрьский. "Спасателям пришлось пройти более полутора километров пешком, чтобы добраться до места обнаружения снаряда. Для того, чтобы взрывотехники смогли обезвредить боеприпас, <...> пришлось спилить ближайшее дерево и вытащить из земли большую железобетонную плиту", - сказал он.

Со своей стороны, начальник поисково-спасательного отряда "Мособлпожспас" Олег Совенков уточнил, что боеприпас оказался артиллерийским снарядом калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны. "Мы приняли решение о проведении взрывных работ на месте, так как минимальное расстояние до жилых зон соответствовало техническим инструкциям", - отметил он.