Экологи передадут 2,5 тонны антисептика подмосковным больницам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московская областная организация Всероссийского общества охраны природы (ВООП) передала Международному Союзу помощи и поддержки пациентов 2,5 тонны дезинфицирующего средства. Оно будет доставлено в подмосковные больницы и центры соцобеспечения, сообщил ТАСС председатель Московской областной организации ВООП Тимур Усманов.

По словам Усманова, подмосковным больницам и центрам помощи и соцобеспечения передадут по 300 литров дезинфицирующего средства. Акция началась в четверг в Щелково.

Общественный штаб "Милосердие" - это объединение общественных и бизнес-организаций, которые берут на себя посильную часть задач для обеспечения безопасности и стабильности, а также предотвращения дальнейшего распространения эпидемии. Ядром проекта является "Международныйсоюз помощи и поддержки пациентов". Основная идея проекта - обеспечить предметами первой необходимости и горячим питанием все самые незащищенные слои населения, людей с ограниченными возможностями, людей пожилого возраста, которым необходимо оставаться дома.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.