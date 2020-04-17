{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Телемедицина будет применяться в Подмосковье для лечения пациентов с коронавирусом на дому

В перспективе планируется его распространить и на других пациентов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотный проект медицинских консультаций в режиме онлайн запустят в Московской области для лечения пациентов с коронавирусом на дому. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье будут применять телемедицину. Прием в режиме онлайн будет проводиться пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект реализуется Министерством здравоохранения региона при технологической поддержке портала gosuslugi.ru и пока включает в себя консультирование больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому. В перспективе планируется его распространить и на других пациентов.

"Нашим пациентам направляются смс-сообщения, звонок автоинформатора или письмо на электронную почту с предложением получить телеконсультацию медицинского специалиста. Для этого необходимо будет зайти в личный кабинет зарегистрироваться через портал Госуслуг. Врач ответит на все интересующие вопросы. По окончании консультации пациент получит в электронном виде медицинские рекомендации", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Подмосковье задержан обвиняемый в покушении на убийство таксиста
Инцидент произошел в Балашихе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС