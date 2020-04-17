Телемедицина будет применяться в Подмосковье для лечения пациентов с коронавирусом на дому

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пилотный проект медицинских консультаций в режиме онлайн запустят в Московской области для лечения пациентов с коронавирусом на дому. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье будут применять телемедицину. Прием в режиме онлайн будет проводиться пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проект реализуется Министерством здравоохранения региона при технологической поддержке портала gosuslugi.ru и пока включает в себя консультирование больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому. В перспективе планируется его распространить и на других пациентов.

"Нашим пациентам направляются смс-сообщения, звонок автоинформатора или письмо на электронную почту с предложением получить телеконсультацию медицинского специалиста. Для этого необходимо будет зайти в личный кабинет зарегистрироваться через портал Госуслуг. Врач ответит на все интересующие вопросы. По окончании консультации пациент получит в электронном виде медицинские рекомендации", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.