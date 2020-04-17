{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Подмосковья поручили обеспечить необходимые меры поддержки трудовым мигрантам

В настоящее время в регионе на миграционном учете состоят около 340 тыс. иностранных граждан

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области поручили главам городских округов проверить места проживания иностранных граждан, а работодателям - оказать необходимые меры поддержки трудовым мигрантам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Главам городских округов поставлена задача проверить все места, где компактно проживают иностранные граждане (общежития, хостелы, стройгородки и прочие) и совместно с правоохранительными органами обеспечить соблюдение в данных местах ограничительных мероприятий. Работодателям рекомендовано воздержаться от массовых увольнений трудовых мигрантов и, по возможности, оказывать им необходимые меры поддержки", - отметили в управлении.

По данным пресс-службы, наибольшее количество мигрантов проживают на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово, Подольск, Красногорск и Одинцово.

"Сейчас перед нами стоит крайне важная задача по контролю мест работы и проживания иностранных граждан. В настоящее время в Московской области на миграционном учете состоят около 340 тыс. иностранных граждан, которые оказались в крайне затруднительном положении в связи с вводимыми ограничениями в условиях распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья - руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Подмосковье возбуждено дело о хищении у дольщиков более 400 млн рублей
Пострадали более 120 дольщиков, чьи средства были направлены на цели, не связанные со строительством
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС