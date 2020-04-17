Власти Подмосковья поручили обеспечить необходимые меры поддержки трудовым мигрантам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области поручили главам городских округов проверить места проживания иностранных граждан, а работодателям - оказать необходимые меры поддержки трудовым мигрантам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Главам городских округов поставлена задача проверить все места, где компактно проживают иностранные граждане (общежития, хостелы, стройгородки и прочие) и совместно с правоохранительными органами обеспечить соблюдение в данных местах ограничительных мероприятий. Работодателям рекомендовано воздержаться от массовых увольнений трудовых мигрантов и, по возможности, оказывать им необходимые меры поддержки", - отметили в управлении.

По данным пресс-службы, наибольшее количество мигрантов проживают на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный, Раменское, Домодедово, Подольск, Красногорск и Одинцово.

"Сейчас перед нами стоит крайне важная задача по контролю мест работы и проживания иностранных граждан. В настоящее время в Московской области на миграционном учете состоят около 340 тыс. иностранных граждан, которые оказались в крайне затруднительном положении в связи с вводимыми ограничениями в условиях распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Подмосковья - руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.