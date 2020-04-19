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Пандемия коронавируса нового типа

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье зафиксировали в Одинцове

В Люберцах, Мытищах, Красногорске и Химках также наблюдается высокое число заболевших

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 61 городского округа Московской области, самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Одинцове и Люберцах, сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Одинцове количество заразившихся достигло 288, в Люберцах - 285, в Мытищах - 242, в Красногорске - 228, в Химках - 200, в Ленинском - 172, в Королеве - 142, в Балашихе - 137, в Пушкине - 132, в Подольске - 130.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
В Подмосковье выявили 709 новых случаев заражения коронавирусом
Среди заболевших 43 ребенка
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