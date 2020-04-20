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Пандемия коронавируса нового типа

Более 20 детей заразились коронавирусом в Подмосковье за сутки

Всего в Подмосковье зарегистрирован 5 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Московской области за последние сутки увеличилось на 578 и достигло 5 241. Среди новых заразившихся 21 ребенок, об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"578 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Из них: 288 человек - от 18 до 45 лет, 193 человека - от 46 до 64 лет. 76 человек - от 65 до 89 лет, 21 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 5 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек. Выписаны после выздоровления 179 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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