Более 20 детей заразились коронавирусом в Подмосковье за сутки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Московской области за последние сутки увеличилось на 578 и достигло 5 241. Среди новых заразившихся 21 ребенок, об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"578 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Из них: 288 человек - от 18 до 45 лет, 193 человека - от 46 до 64 лет. 76 человек - от 65 до 89 лет, 21 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье зарегистрировано 5 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек. Выписаны после выздоровления 179 человек.