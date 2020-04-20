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Пандемия коронавируса нового типа

Количество коек для больных с коронавирусом в Подмосковье увеличат в два раза

В регионе перепрофилируют 16 медучреждений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество инфекционных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией до конца апреля увеличится в Московской области в два раза благодаря перепрофилированию 16 медучреждений. За 25 дней в регионе было создано свыше 4 тыс. коек, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

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"До конца апреля в Подмосковье будут перепрофилированы 16 медучреждений для лечения пациентов с COVID-19 . Это позволит всего за месяц более чем в два раза увеличить количество инфекционных коек в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний срок работ по переоснащению больниц составляет 16 дней. Первые пять больниц уже открыты и оказывают помощь пациентам. В общей сложности уже создано и доступно 1 090 коек с кислородом.

"Сегодня к первым пяти объектам здравоохранения добавились еще семь больниц, где завершены работы по переоснащению их в инфекционные центры. <...> "Ведется передача помещений медикам, приемка и установке мебели и оборудования. Таким образом, в ближайшие дни будут открыты еще 1 565 койко-мест с кислородом", - отмечается в материале.

По данным пресс-службы, до 26 апреля будут завершены работы еще на 4 больницах, общее количество коек в них составит более 1,3 тыс. единиц. Всего за 25 дней в регионе дополнительно создано свыше 4 тыс. коек с кислородом.

"На этом мы не останавливаемся. В работе еще восемь больниц в городских округах Ступино, Подольске, Коломне, Одинцово, Павловском Посаде, Луховицах, которые также планируется в кратчайшие сроки перепрофилировать в инфекционные центры", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

В Подмосковье за последние сутки подтвердили 578 случаев заражения коронавирусом, их общее количество достигло 5 241 - 11,1% всех заразившихся в России.

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Пандемия коронавируса нового типа
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