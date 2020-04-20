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В Подмосковье выдали около 5,2 млн цифровых пропусков

Действие пропускной системы началось с 15 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Порядка 5,2 млн цифровых пропусков выдано гражданам в Подмосковье для передвижения по региону. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В Подмосковье выдано 5,2 млн цифровых пропусков", - сообщили в пресс-службе.

С 15 апреля все жители Подмосковья для передвижения на транспорте должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг. С 22 апреля на общественном транспорте временно приостанавливается оплата проезда с помощью бесконтактных банковских карт или гаджетов. Оплата проезда будет осуществляться только по карте "Стрелка". На маршрутах по регулируемым тарифам с предоставлением льгот действует соцкарта жителя Мособласти и Москвы.

Кроме того, необходимо указать номер транспортной или социальной карты в цифровом пропуске не позднее 22 апреля. Если номера в пропуске не будет, то проезд в транспорте будет невозможен. Для удобства жителей приобрести "Стрелку" можно у водителя или заказать доставку на дом по горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области - 8 (495) 228-19-19.

На пригородном железнодорожном транспорте сохраняется действие стандартных проездных билетов. Для лиц со служебным удостоверением - военнослужащим, адвокатам, судьям, журналистам - для поездок на такси необходимо также получить цифровой пропуск, для поездок на личном или служебном транспорте - зарегистрировать автомобиль.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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