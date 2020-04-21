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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье за неделю выписали свыше 1 тыс. протоколов за нарушения самоизоляции

Штраф за нарушение составляет 4 тыс. рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. протоколов составили за неделю в Московской области на граждан, нарушивших режим всеобщей самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

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"На данный момент в Подмосковье составлено более 1 тыс. протоколов на граждан по фактам нарушения режима самоизоляции. Они заплатят штрафы по 4 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, напомнив, что рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции начались в регионе с 14 апреля.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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