В Подмосковье за неделю выписали свыше 1 тыс. протоколов за нарушения самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. протоколов составили за неделю в Московской области на граждан, нарушивших режим всеобщей самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Госадмтехнадзора Подмосковья.

"На данный момент в Подмосковье составлено более 1 тыс. протоколов на граждан по фактам нарушения режима самоизоляции. Они заплатят штрафы по 4 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, напомнив, что рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции начались в регионе с 14 апреля.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.