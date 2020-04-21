Полиция Подмосковья предупредила о мошенниках, продающих QR-коды для передвижения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция Московской области предупредила о появлении в соцсетях размещенных неизвестными предложений о продаже QR-кодов для передвижения по Москве и Подмосковью, подчеркнув, что все они нелегальны. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"В настоящее время в одной из социальных сетей размещен пост с предложением приобретения за 1,5 тыс. рублей пропусков с QR-кодом для передвижения по Москве и области. ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только денег, но и персональных данных. Цифровые пропуска оформляются бесплатно", - сказала Петрова.

Она добавила, что полиция настоятельно рекомендуют гражданам не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера и счета.