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Пандемия коронавируса нового типа

Пассажиропоток в автобусах Подмосковья за неделю сократился на 8%

Кроме того, количество пассажиров льготных категорий сократилось на 84% с начала марта

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Общее число пассажиров в автобусах Московской области снизилось на 8% по сравнению с показателями предыдущей недели, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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"Утром 21 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 77% по сравнению с началом марта текущего года. При этом по сравнению с предыдущей неделей пассажиропоток снизился на 8%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общественном транспорте не было школьников и пассажиров старше 65 лет. Всего количество пассажиров льготных категорий сократилось на 84% с начала марта.

С 15 апреля все жители Подмосковья для передвижения должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг. С 22 апреля в регионе вводится проверка пропусков. Для поездок на общественном транспорте могут быть использованы карты "Стрелка", "Тройка", социальные карты, которые необходимо внести в цифровой пропуск. Без привязки карт к пропуску проезд будет невозможен. При первой поездке сделать это необходимо не менее чем за пять часов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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