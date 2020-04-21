Инфекционный центр в Наро-Фоминске принял первых пациентов с коронавирусом

"Мы уже начали прием больных в новом инфекционном корпусе в Наро-Фоминском округе. Общая площадь четырехэтажного здания составляет свыше 4 тыс. кв. м. Подготовлены двухместные палаты для размещения пациентов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Корпус больницы в Наро-Фоминске, перепрофилированный в инфекционный центр, принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава Московской области.

По ее словам, всего в центре работает более 120 медиков, при необходимости для консультаций будут привлекаться узкопрофильные специалисты. Персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. "Обновленный корпус сможет одновременно принимать более 100 пациентов. Важно, что к каждой койке подведен кислород", - добавила министр.

В пресс-службе добавили, что центр оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, современным медицинским оборудованием, рентген-аппаратом, бронхоскопом. В ближайшее время запланировано открытие после перепрофилирования еще двух инфекционных центров - в Химках и Жуковском.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции, с 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5642 и сейчас составляет 52763 человека во всех регионах страны. В Подмосковье на сегодняшний день выявлено 5959 случаев инфицирования.