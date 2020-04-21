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Власти Подмосковья обеспечили перевозку до дома почти 150 человек, вернувшихся из Непала

Для этого задействовали 25 автобусов

МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Правительство Подмосковья обеспечило перевозку до дома из мест обсервации почти 150 человек, которые прилетели в аэропорт Шереметьево из Непала. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Правительством Московской области организована перевозка до дома или мест временного пребывания 150 пассажиров, прилетевших 21 апреля в аэропорт Шереметьево рейсом из Катманду <...> Из аэропорта Шереметьево доставили до дома 36 жителей Москвы и 23 жителя Московской области для соблюдения 14-дневного карантина. Еще почти 90 пассажиров разместили в областных обсервациях, а жителей ближайших регионов доставили до дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждан перевезли 25 автобусами, которые проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед и после поездок. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, антисептиками. Все прибывшие пассажиры проходят обязательный санитарный контроль.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
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