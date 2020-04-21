В МЧС сообщили об отсутствии случаев заражения коронавирусом среди спасателей Подмосковья

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заболевших коронавирусом среди пожарных и спасателей ГУ МЧС РФ по Московской области нет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Случаев заражения среди пожарных и спасателей ГУ МЧС РФ по Московской области нет", - сказали в ведомстве.

Из-за режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса и особого противопожарного режима, пожарные перейдут на новый график работы. Теперь вместо схемы "сутки через трое" они будут работать "сутки через сутки" в течение восьми дней. При этом речи о казарменном положении не идет.

"Отдежурившие уезжают домой и на следующий день заступают на дежурство. То есть один дежурный караул заступит на дежурство четыре раза, сменяя попеременно другой. Личный состав других дежурных караулов находится по местам проживания", - уточнили в пресс-службе.

На сайте regulation.gov.ru был опубликован проект приказа МЧС РФ, в котором оговаривается, что за работу в особых условиях сотрудники государственной противопожарной службы смогут получить дополнительные дни к отпуску. Особыми условиями названы военное или чрезвычайное положение, проведение контртеррористической операции, условия вооруженного конфликта, ликвидация пожаров, последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и другие чрезвычайные ситуации.

Но при этом пожарному без его согласия могут на срок не более шести месяцев изменить график работы, дать ему дополнительные обязанности, командировать, временно перевести, перенести отпуск или вызвать из него и ограничить выезд за пределы региона.