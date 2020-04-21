Строители в Подмосковье по новым стандартам будут обязаны работать в масках

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья оповестят девелоперские компании о необходимости строителям работать в масках и соблюдать особый режим питания и проживания, когда в регионе будут возобновлены работы на стройобъектах. Об этом во вторник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"При первой возможности мы откроем стройку капитальных объектов: школ, детских садов, многоквартирных домов, но пока не можем. Мы разработали новый стандарт, если ты владелец компании, ты читаешь эти стандарты, ты понимаешь, что работать ты теперь должен только по новому: маски, респираторы, отдельное питание, контроль температуры на входе, отсутствие признаков ОРВИ и специальные условия проживания (для рабочих)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Воробьев сообщал, что в прошлом году в Подмосковье построили 8 млн кв. м недвижимости. В строительной отрасли работает 300 тыс. человек одновременно. В настоящее время в регионе строят 1,5 тыс. домов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.