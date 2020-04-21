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Пандемия коронавируса нового типа

Грузовики смогут ездить по Подмосковью с 22.00 до 6.00 без цифровых пропусков

Систему пропусков для передвижения на транспорте по области ввели с 15 апреля

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Грузовой автотранспорт сможет ездить по Подмосковью ночью с 22.00 до 6.00 без цифровых пропусков. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области, опубликованном во вторник.

"Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности... в подпункте 4 пункта 3 после слов "сведений об оформленных пропусках" дополнить словами ", а также случаев передвижения грузового автотранспорта с 22.00 до 6.00 по территории Московской области", - говорится в постановлении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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