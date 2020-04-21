Передвижение больных ОРВИ в Подмосковье будут отслеживать с помощью геолокации

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья воспользуются той же системой отслеживания передвижения для больных острыми вирусными респираторными заболеваниями (ОРВИ), что и для больных коронавирусом, в том числе задействуют данные геолокации. Об этом говорится в указе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"С 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний [необходимо] соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.

Для контроля за соблюдением режима изоляции на дому будут применяться технологии "электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации", в том числе с использованием технических устройств. Такие граждане могут ездить в больницы на транспорте при наличии у них цифровых пропусков.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.